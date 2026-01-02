PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitag (02.01.2026, 15:29 Uhr) in Everswinkel auf Höhe der Anschrift Müssingen 1 vier Personen verletzt worden. Der Pkw war in Richtung Everswinkel auf der K 3 unterwegs, als der BMW aus bisher nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und vor einen Straßenbaum prallte. Hierbei verletzten sich alle vier Fahrzeuginsassen, zum Teil auch schwer. Ein vom Rettungsdienst angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. Die Personen aus dem BMW wurden von den Rettungskräften in verschiedene Krankenhäuser nach Münster gefahren. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Fahrbahn der K 3 gesperrt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

