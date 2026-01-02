PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Widerstand gegen Polizisten

Warendorf (ots)

Eine 27-jährige Frau aus Ahlen hat am Donnerstagmorgen (01.01.2026, 06.48 Uhr) Widerstand geleistet und Polizisten geschlagen und bespuckt.

Die Frau war bereits früher am Morgen in eine Auseinandersetzung an einer Gaststätte in der Rottmannstraße in Ahlen verwickelt gewesen. Beamte hatten bereits einen Platzverweis ausgesprochen, dem die Ahlenerin zunächst nachgekommen war. Wenig später kehrte sie jedoch zurück und trat gegen die verschlossene Tür der Gaststätte und beschädigte diese. Die Frau beruhigte sich nicht und weigerte sich dem erneuten Platzverweis zu folgen. Zur Verhinderung von Straftaten nahmen sie die Beamten in Gewahrsam. Im Streifenwagen weigerte sich die 27-Jährige den Sicherheitsgurt anzulegen, schlug einen der Beamten mehrmals gegen den Kopf und spuckte ihn an.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv, ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

