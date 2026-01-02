PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Briefkasten gesprengt - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte haben am Mittwochnachmittag (31.12.2025) zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr einen Briefkasten in Warendorf gesprengt.

Ein Zeuge bemerkte den zerstörten Kasten an der Von-Ketteler-Straße und informierte die Polizei. Teile des Postkastens lagen mehrere Meter verteilt.

Hinweise zu verdächtigen Personen in der Umgebung nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 10:40

    POL-WAF: Oelde. Einbruch in Warenlager

    Warendorf (ots) - Unbekannte sind zwischen Dienstag (30.12.2025, 18.30 Uhr) und Mittwoch (31.12.2025, 10.45 Uhr) in ein Warenlager an der Bahnhofstraße in Oelde eingebrochen. Mittels eines Pflastersteines verschafften sie sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchwühlten im Verkaufsraum diverse Möbel und Gegenstände. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 10:36

    POL-WAF: Kreis Warendorf. Silvesternacht mit verschiedenen Einsätzen

    Warendorf (ots) - Zu 49 Einsätzen in Zusammenhang mit Silvester sind Polizisten zwischen Mittwoch (31.12.2025, 18.00 Uhr) und Donnerstag (01.01.2026, 06.00 Uhr) im Kreis Warendorf gerufen worden. Brände, grober Unfug und Ruhestörungen waren überwiegend die Anlässe. Wie bereits berichtet geriet gegen 00.55 Uhr der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Kurze ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 03:17

    POL-WAF: Drensteinfurt. Dachstuhlbrand im Mehrfamilienhaus

    Warendorf (ots) - Am 01.01.2026, um 00:55 Uhr, wurde die Leitstelle der Feuerwehr Kreis Warendorf über einen Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in Drensteinfurt, Kurze Straße, informiert. Einsatzkräfte konnten vor Ort offene Flammen im Bereich eines Balkons im Dachgeschoss und im Dachstuhl feststellen. Durch die freiwillige Feuerwehr Drensteinfurt wurde der Brand gelöscht. Personen wurde nicht verletzt. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren