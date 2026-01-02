Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Briefkasten gesprengt - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte haben am Mittwochnachmittag (31.12.2025) zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr einen Briefkasten in Warendorf gesprengt.

Ein Zeuge bemerkte den zerstörten Kasten an der Von-Ketteler-Straße und informierte die Polizei. Teile des Postkastens lagen mehrere Meter verteilt.

Hinweise zu verdächtigen Personen in der Umgebung nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell