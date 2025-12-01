Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Next Level Nahbarkeit: LKA trifft Community

Hannover (ots)

Zwei neue LKA-Gesichter auf Social-Media unterwegs

Digital, nahbar, echt: Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen erweitert seine Social-Media-Präsenz. Mit einem Twitch-Officer und einer wissenschaftsstarken Instagram-Community-Policerin geht die Behörde neue Wege, um ihre Zielgruppen zu erreichen. Kinder- und Jugendliche sollen dort abgeholt werden, wo sie einen Großteil ihrer Freizeit verbringen - online. Und: Erstmals können User so Einblicke in die Arbeit an Spuren im Kriminaltechnischen Institut (KTI) in Niedersachsen bekommen.

"Wir wollen mit dem personalisierten KTI-Instagram-Profil und der Unterstützung der Polizeidirektion Hannover auf Twitch zwei wesentliche Ziele erreichen. Zum einen machen wir anspruchsvolle und gesellschaftlich enorm wichtige Arbeit unserer Fachleute sichtbarer und attraktiver, um dringend benötigte Nachwuchs-und Fachkräfte zu gewinnen. Zum anderen nutzen wir diese Kanäle gezielt für Prävention - wir klären Kinder und Jugendliche niedrigschwellig über Gefahren im Netz auf, stärken ihre digitale Zivilcourage und setzen ein deutliches Zeichen gegen Hass, Hetze und Radikalisierung im digitalen Raum.", sagt Thorsten Massinger, Präsident des LKA Niedersachsen.

Auf Social Media sind zwar besonders viele jüngere Menschen aktiv, doch Plattformen wie Instagram werden von Nutzerinnen und Nutzern aller Altersgruppen genutzt. Um diese breite Öffentlichkeit direkt zu erreichen, die eigene Arbeit transparent darzustellen und auf digitale Sicherheitsrisiken zeitnah reagieren zu können, stärkt das LKA Niedersachsen seine Präsenz auf Instagram. Mit zwei neuen Gesichtern im Bereich Community-Policing wird das LKA noch sichtbarer und zugleich niedrigschwellig für alle Bürgerinnen und Bürger ansprechbar.

Bereits zum 01.12.2025 ist Kriminalhauptkommissar Patrick als "Officer Nugget" vom LKA Niedersachsen neuer fester Bestandteil im Team der Polizeidirektion Hannover im Twitch-Stream zu sehen. Twitch ist eine Live-Streaming-Plattform, auf der Videospiele übertragen werden können - und auf der die Community direkt per Chat mit den Streamenden interagieren kann. Seit gut einem Jahr ist die Polizeidirektion Hannover bereits dabei. Regelmäßig, aber zu verschiedenen Zeiten, sind hier die Polizeibeamtinnen und -beamten zu sehen und stehen mit Rat und Tat zur Seite bei Fragen zum Studium, aber auch Themen wie Cybercrime, Betrug im Gaming, Hasskriminalität, Extremismus, Radikalisierung, Cybergrooming und genereller digitaler Gewalt.

Mit seinem heutigen Einstieg findet ein Livestream auf Twitch statt, in dem er sich noch einmal persönlich vorstellt: https://www.twitch.tv/polizeihannover

"Mir persönlich ist die Nahbarkeit der Polizei und gerade auch Präsenz im digitalen Raum sehr wichtig, um einfach auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Die Fragen des "Wie" und "Warum" können so gemeinsam mit der Community unkompliziert, authentisch und möglichst nachvollziehbar geklärt werden. Außerdem haben wir die Chance, Themen dort zu platzieren, wo sie am ehesten behandelt werden sollten", sagt Officer "Nugget".

Kim wird als erste Chemisch-Technische Assistentin aus der Toxikologie des KTI am 05.01.2026 den neuen personalisierten Instagram-Account gestalten.

Ihr Content wird sich bewusst nicht auf die klassische, alltägliche Polizeiarbeit in Uniform konzentrieren. Stattdessen sollen wissenschaftliche Themen verständlich, zugänglich und leicht vermittelt werden. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Aufklärung und Sensibilisierung rund um Betäubungsmittel und deren Risiken. Den Followern bietet sich erstmals die Gelegenheit, ganz nah dabei zu sein, wenn Spuren ausgewertet werden, die womöglich den entscheidenden Hinweis zur Aufklärung einer Straftat oder aber zur Abwendung von Gefahren liefern. "Gerade im Hinblick auf das LKA erlebe ich immer wieder, dass viele Personen gar nicht genau wissen, was wir eigentlich machen und wie wir arbeiten. Hierdurch entstehen Barrieren und Berührungsängste, die schnell aus der Welt geschaffen werden können, wenn man auf unkompliziertem Wege Einblicke in unsere Arbeit ermöglichen kann.", sagt Kim.

Insgesamt soll mit dem neuen Instagram-Account auch ein Zeichen für mehr Sichtbarkeit gesetzt werden. Die Polizei besteht nicht nur aus der Kriminalpolizei und dem Einsatz- und Streifendienst. Hinter vielen Phänomenbereichen, Ermittlungen und Analysen stehen spezialisierte Fachbereiche, deren Expertise unverzichtbar ist - besonders dort, wo polizeiliche Arbeit ohne dieses Wissen an Grenzen stoßen würde.

Original-Content von: Landeskriminalamt Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell