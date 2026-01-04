Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zaun beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am 04.01.2026, gegen 04.30 Uhr, kam es an der Mozartstraße in Neubeckum zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug einen Zaun und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Tel.: 02521/911-0 oder per Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell