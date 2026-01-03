Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Lkw fährt auf Leitplanke auf

Warendorf (ots)

Am 03.01.2026 meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 06:25 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße von der Guissener Straße zur Zeche Westfalen. Ein Lkw war aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf der Leitplanke stehen geblieben. Die alarmierten Polizeikräfte konnten den Fahrer auch durch längerfristiges Hämmern gegen die Türe nicht zum Öffnen selbiger bringen. Da eine Verletzung im Raum stand, wurde die Feuerwehr zur Türöffnung hinzugerufen. Der 23-jährige türkische Fahrer konnte unverletzt angetroffen werden. Weil er offenbar alkoholisiert war wurde eine Blutprobe entnommen. Ob der Lkw-Fahrer allerdings bereits während der Fahrt unter Alkoholeinfluss stand ist noch Gegenstand der Ermittlungen und kann derzeit nicht gesagt werden. Der verunfallte Sattelzug musste mit einem Kran von der Leitplanke gehoben werden. Die Bergung dauerte etwa 15 Minuten. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen durch die Unfallaufnahme.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell