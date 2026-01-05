Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Fünf witterungsbedingte Unfälle am Wochenende

Warendorf (ots)

Am vergangenen Wochenende (02. bis 04.01.2026) wurden bei witterungsbedingten Verkehrsunfällen im Kreis Warendorf insgesamt acht Menschen verletzt. Am schwerwiegendsten war hierbei ein Verkehrsunfall auf der K 3 in Everswinkel (Pressemitteilung vom 02.01.2026 / 16.59 Uhr). Hierbei wurden vier Personen zum Teil schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Bei vier weiteren Unfällen blieb es bei leichten Verletzungen der Fahrzeuginsassen. Der Gesamtschaden der fünf Verkehrsunfälle wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

