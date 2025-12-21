Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Balkonbrand in Dortmund-Derne

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde am heutigen 4. Adventssonntag zu einem Balkonbrand in Dortmund-Derne alarmiert. Die Besatzung des Ersteintreffenden Rettungswagen aus Kemminghausen konnte die Erstmeldung bestätigen.

Auf einem Balkon im Erdgeschoss brannte Unrat, das Feuer drohte sich auf die darüberliegenden Balkone auszubreiten. Ein Nachbar hatte vor Eintreffen der ersten Einheiten mit ersten Löschmaßnahmen begonnen. Die Feuerwehr löschte nach dem eintreffen umgehend den Brand mit einem Trupp unter Atemschutz und kontrollierte das Wohnhaus. Ein übergreifen des Feuers auf die Wohnung konnte durch die schnellen Maßnahmen verhindert werden. Zu der Schadenhöhe und Schadensursache können keine Angaben gemacht werden.

Im Einsatz befanden sich Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Dortmund. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Feuerwachen Scharnhorst, Eving sowie des Einsatzführungsdienst und des Rettungsdienst eingebunden.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell