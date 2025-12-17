Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verkehrsunfall auf der Mallinckrodtstraße führt zu Vollsperrung

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde heute Morgen gegen kurz nach 6 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Mallinckrodtstraße in Fahrtrichtung Marten alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte eine Person in ihrem Pkw eingeklemmt sein.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass die betroffene Person nicht eingeklemmt, sondern im Fahrzeug eingeschlossen und verletzt war. Aufgrund des Verletzungsmusters war eine schonende und patientenorientierte technische Rettung in enger Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst erforderlich.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die Mallinckrodtstraße vollständig gesperrt werden. Aufgrund des Berufsverkehrs kam es in diesem Zeitraum zu einem Stau.

Im Einsatz befanden sich der Einsatzführungsdienst (B-Dienst), die Spezialisten für technische Rettung der Feuerwache 1 (Mitte) sowie Einheiten des Rettungsdienstes und der PSNV-Erkunder (Spezialist für Psychosoziale Notfallversorgung). Insgesamt waren zeitweise rund 35 Einsatzkräfte vor Ort. Die letzten Einheiten konnten die Einsatzstelle kurz nach 7 Uhr verlassen.

Die Unfallursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

