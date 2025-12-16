Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Mehrere Menschen über Drehleitern gerettet

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde am heutigen Morgen um 05:15 Uhr zu einem Brandereignis in die Lübecker Straße alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten eine massive Verrauchung im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses, die sich bereits auf den Treppenraum ausgebreitet hatte. Aufgrund dieser Meldungen entsendete die Leitstelle umgehend zwei Löschzüge zur Einsatzstelle.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Mehrere Bewohner machten sich an den Fenstern bemerkbar. Im Keller des Gebäudes war es zu einem Brandausbruch gekommen. Aufgrund der starken Verrauchung des Treppenraums war eine selbstständige Flucht der Bewohner nicht möglich, sodass diese über Drehleitern in Sicherheit gebracht werden mussten.

Parallel dazu gingen mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Die Brandbekämpfung gestaltete sich herausfordernd, insbesondere aufgrund der sehr hohen Temperaturen. Die enorme körperliche Belastung für die vorgehenden Trupps machte ein nur schrittweises Vorgehen erforderlich, da eine anfängliche Abführung der Hitze nicht möglich war. Der Brandherd konnte auch nach rund einer Stunde noch nicht vollständig lokalisiert werden.

Die betroffenen Anwohner wurden während der laufenden Einsatzmaßnahmen durch den Rettungsdienst betreut. Zusätzlich kontrollierten die Einsatzkräfte angrenzende Nachbargebäude, um eine Ausbreitung von Rauch oder Feuer auszuschließen.

Zwei Personen wurden mit leichten Verletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Um 07:12 Uhr konnte die Meldung "Feuer aus" gegeben werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an.

Das betroffene Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Die Unterbringung und Betreuung der Bewohner werden durch den Fachbereich 50 "Amt für Soziales und Wohnen" der Stadt Dortmund sichergestellt.

Der Einsatz der Feuerwehr konnte um 09:11 Uhr beendet werden.

Im Einsatz befanden sich neben dem Einsatzführungsdienst (B-Dienst) der Löschzug 1 (Mitte), der Löschzug 2 (Eving), die Löschzüge 16 (Hörde) und 25 (Eving) der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Spezialeinheit Sonderlöschtechnik und der Rettungsdienst.

Zeitweise befanden sich bis zu 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an der Einsatzstelle.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Aussage treffen, diese ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell