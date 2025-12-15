PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Adventskranz gerät in Brand - Ausbreitung verhindert

Dortmund (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 15. Dezember, wurde die Feuerwehr Dortmund um 1:32 Uhr in die Deininghauser Straße im Ortsteil Bodelschwingh alarmiert. Gemeldet wurde ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Bereits initial wurden zwei Löschzüge, die Freiwillige Feuerwehr Löschzug 21 (Bodelschwingh) sowie der Führungsdienst der Feuerwache 1 (B-Dienst) alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. In der Küche einer Wohnung im zweiten Obergeschoss war ein Adventskranz in Brand geraten. Die zwei erwachsenen Bewohner sowie ein Kind konnten die Wohnung noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen.

Unverzüglich wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in die betroffene Etage entsandt. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Nach der ersten Erkundung konnte die Einsatzstelle deutlich reduziert werden. In der Folge verblieben der Grundschutz der Feuerwache 9 (Mengede) sowie ein HLF der Feuerwache 5 (Marten) an der Einsatzstelle.

Während des Einsatzes wurden die betroffenen Bewohner durch den Rettungsdienst betreut. Das Kind wurde vorsorglich gemeinsam mit der Mutter zur weiteren Untersuchung in eine Kinderklinik transportiert.

Nach der Reduzierung befanden sich noch 20 Einsatzkräfte im Einsatz. Gegen 2:15 Uhr konnten die letzten Einheiten die Einsatzstelle verlassen.

Die Brandursache ist derzeit unklar und wird von der Polizei ermittelt. Es entstand Sachschaden am Gebäude.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund
Pressestelle
Benjamin Ewald
Telefon: 0231/8455000
E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de
https://dortmund.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell

