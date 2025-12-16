FW-DO: Verdächtiger Geruch führt zu Feuerwehreinsatz in der Nordstadt

Feuerwehr Dortmund

Am Dienstagmorgen gegen 8:30 Uhr meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Münsterstraße einen auffälligen Geruch innerhalb des Gebäudes. Daraufhin wurde die Feuerwehr Dortmund alarmiert.

Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich um brennbares Erdgas handelte, sperrten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich der Münsterstraße für den Personen- und Fahrzeugverkehr. Zudem wurde ein angrenzender Discounter vorsorglich geräumt, um eine Gefährdung von Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitenden auszuschließen.

Umfangreiche Messungen im Gebäude und in der Umgebung ergaben, dass kein Austritt von brennbaren Gasen vorlag. Bei den Messungen unterstützte auch der Energieversorger DEW21 die Feuerwehr. Ebenso konnten andere gefährliche Gase wie Kohlenmonoxid oder Kohlendioxid ausgeschlossen werden. Auch die Kontrolle der Wohnungen ergab keine eindeutige Ursache für den wahrgenommenen Geruch.

Nach Abschluss der Untersuchungen konnte eine Gefahr ausgeschlossen werden. Die zuvor geräumten Bereiche wurden wieder freigegeben und die Bewohnerinnen und Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

An dem Einsatz waren rund 25 Einsatzkräfte beteiligt, darunter der Löschzug 16 (Hombruch) der Freiwilligen Feuerwehr, die Feuerwache 1 (Mitte), die Feuerwache 2 (Eving) sowie Kräfte des Umwelt-, Führungs- und Rettungsdienstes. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet.

