FW-DO: Feuerwehr unterstützt bei Heizungs- und Warmwasserausfall Vorübergehende Ersatzunterkünfte für betroffene Mieter organisiert

Dortmund (ots)

Am frühen Abend des 20.12.25 wurde die Feuerwehr von einem Mieter eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Benninghofen um Hilfe gebeten. In dem Gebäude war es bereits seit mehreren Tagen zu einem vollständigen Ausfall der Heizungs- und Warmwasserversorgung gekommen. Bei winterlichen Außentemperaturen und bekannten gesundheitlichen Vorbelastungen einzelner Bewohner bestand aus Sicht der Feuerwehr akuter Handlungsbedarf. Der Einsatz begann um 17:16 Uhr. Zur Erkundung der Lage entsandte die Feuerwehr einen Zugführer der Feuerwache Süd in Dortmund-Hörde. Vor Ort stellte sich heraus, dass das betroffene Gebäude von insgesamt 15 Mietparteien bewohnt wird. Darunter befanden sich Familien mit kleinen Kindern sowie ältere Menschen, teilweise mit Vorerkrankungen. Die Heizung war seit fünf Tagen außer Betrieb, wodurch die Wohnungen zunehmend auskühlten. Aus Sicht der Feuerwehr war insbesondere für sehr verletzliche Personengruppen die kurzfristige Sicherstellung von Wärme und Warmwasser notwendig. In der Folge nahm die Feuerwehr Kontakt mit dem Ordnungsamt sowie dem Sozialamt auf. Das Sozialamt erklärte sich für die Unterbringung der Betroffenen zuständig und bat die Feuerwehr im Rahmen der Amtshilfe um Unterstützung. Aufgabe der Feuerwehr war es, alle Mietparteien systematisch zu befragen, ob sich kleine Kinder, ältere oder erkrankte Personen in den Wohnungen befinden und ob ein konkreter Unterstützungsbedarf besteht. Die Stadt hält für solche Notlagen jederzeit vorübergehende Ersatzwohnungen bzw. Ersatzunterkünfte bereit, die durch das Sozialamt verwaltet und kurzfristig zur Verfügung gestellt werden. Der eingesetzte Zugführer ging daraufhin von Wohnung zu Wohnung und ermittelte die erforderlichen Daten. Dabei stellte sich heraus, dass neun Mietparteien mit insgesamt 18 Personen auf Hilfe angewiesen waren. Auffällig war, dass mehreren Betroffenen nicht bekannt war, dass die Stadt in solchen Situationen grundsätzlich Unterstützung leistet und bei Bedarf Ersatzunterkünfte bereitstellt. Die erhobenen Angaben wurden an das Sozialamt weitergegeben, das anschließend neun vorübergehende Ersatzwohnungen organisierte. Im weiteren Verlauf bat das Sozialamt die Feuerwehr um zusätzliche Unterstützung bei Transport und Logistik, um den Umzug der betroffenen Mieterinnen und Mieter zu ermöglichen. Die Feuerwehr stellte daraufhin kurzfristig Mannschaftstransportfahrzeuge sowohl der Berufsfeuerwehr als auch der Freiwilligen Feuerwehr bereit. Insgesamt waren vier Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Während der Umsetzung zeigte sich, dass mehrere Personen das Hilfsangebot letztlich nicht in Anspruch nehmen wollten, da ihnen das Verlassen der eigenen Wohnung trotz der Umstände unangenehm war. Schließlich verblieben drei Mietparteien, die das Angebot annahmen und teilweise durch die Feuerwehr in die bereitgestellten Ersatzunterkünfte transportiert wurden. Der Einsatz endete gegen 21:00 Uhr. Er verdeutlicht erneut die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr, die in besonderen Lagen nicht nur die Erkundung und Koordination übernimmt, sondern auch kurzfristig logistische Unterstützung leisten kann, um gemeinsam mit anderen städtischen Stellen die Versorgung und Sicherheit der Bevölkerung sicherzustellen.

