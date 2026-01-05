Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Patronenhülsen aus Schreckschusswaffe - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Die Polizei hat Hinweise erhalten, dass am Neujahrsmorgen (01.01.2026, 04.15 Uhr) zwei Schüsse vernommen worden sein sollen.

Vor Ort stellten die Beamten an der Straße Am Stadtpark Ecke Wienkampstraße zwei Patronenhülsen aus einer Schreckschusswaffe fest.

Personen konnten nicht festgestellt werden, auch keine Verletzten, sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Hülsen wurden sichergestellt, Ermittlungen eingeleitet.

Wer kann Hinweise geben oder hat Personen in der näheren Umgebung beobachtet? Melden Sie sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

