POL-WAF: Ahlen. Verschiedene Verkehrsdelikte beschäftigten die Polizei am Wochenende

Warendorf (ots)

Am Samstag (03.01.2026) um 17.25 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Hammer Straße in Ahlen einen 59-jährigen Ahlener mit seinem Pkw. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest das der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Am Sonntag (04.01.2026) um 14 Uhr hielten Beamte auf der Hammer Straße in Ahlen einen 22-jährigen Autofahrer aus Ennigerloh an. Bei ihm ergab sich der Verdacht das er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Am Montag (05.01.2026) um 1.45 Uhr wollten Polizisten einen Pkw aufgrund eines defekten Scheinwerfers auf der B 58 anhalten. Der Mann versuchte zunächst mit seinem Auto zu flüchten und missachtete eine rote Ampel. Als er schließlich auf dem Vorhelmer Weg anhielt, versuchte er weiter zu Fuß zu flüchten, konnte aber von den Beamten festgehalten werden. Gegen die Maßnahme wehrte er sich sodass ihm die Einsatzkräfte Handfesseln anlegten. Bei dem Mann handelte es sich um einen 23-jährigen Ahlener. Bei der Kontrolle stellte sich heraus das er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und das er Betäubungsmittel konsumiert hatte. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Allen Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

