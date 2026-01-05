POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Firmengebäude

Warendorf (ots) - Am Samstag (03.01.2026) kam es gegen 16 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Pater-Joseph-Schmidt-Straße in Ahlen. Eine unbekannte weibliche Person hatte dort geklingelt und den Wohnungsinhaber in ein Gespräch verwickelt. Als der Mann nach dem Gespräch in seine Wohnung zurückkehrte, stellte er einen Einbruch fest. Ein unbekannter Täter hatte zwischenzeitlich unter anderem Bargeld gestohlen. ...

