POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Firmengebäude
Warendorf (ots)
In der Zeit vom Mittwoch (31.12.2025) 19 Uhr bis Samstag (03.01.2026) 9.45 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt in der Bauerschaft Büren an der K 21 in Drensteinfurt ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten unter anderem Elektrowerkzeuge. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
