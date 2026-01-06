PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Zweifamilienhaus

Warendorf (ots)

Am Montag (05.01.2026) in der Zeit von 11.45 Uhr bis 17.45 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus am Grenzweg in Drensteinfurt ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

