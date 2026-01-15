Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Zwischen Sonntag und Mittwoch brachen unbekannte Täter in eine Parterrewohnung an der Grillostraße ein. Sie hebelten die Balkontür auf und durchsuchten die Wohnung nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Einbrecher Schmuck und Bargeld mit. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Eichenweg. Zu dem Einbruch kam es am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 19:30 Uhr. Angaben zur Beute liegen noch nicht vor.

Dorsten

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte an der Talaue ein. Sie hebelten die Notausgangstür auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend suchten sie in mehreren Schränken nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine brauchbare Beute.

Marl

Unbekannte Täter hebelten am Mittwoch gegen 19 Uhr eine Haustür an der Straße Im Heiken auf. Der Bewohner war zuhause, er bemerkte den Einbruch. Als der Mann laut anfing zu schreien, flüchteten der oder die Täter vom Tatort. Eine Beschreibung der Tatverdächtigen liegt nicht vor. Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter nicht im Haus.

Im Brauck brachen Unbekannte zwischen Dienstagabend und Donnertagvormittag in ein Einfamilienhaus ein. Ein Nachbar stellte entsprechende Einbruchspuren am Gebäude fest. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnräume. An der Hauseingangstür waren ebenfalls Hebelmarken zu erkennen. Die Einbrecher nahmen Schmuck mit und flüchteten in unbekannte Richtung.

Haltern am See

Ein Einfamilienhaus in der Straße Heidland war am Mittwoch Ziel von Einbrechern. Zwischen Mittwochmorgen und Mittwochnachmittag brachen unbekannte Täter über die Terrassentür in das Gebäude ein. Zur Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Waltrop

Am Markfelder Weg brachen Unbekannte in ein Zweifamilienhaus ein. Zeugen hatten zwei oder drei Tatverdächtige am Mittwoch gegen 21:45 Uhr bei der Flucht aus dem Gebäude beobachtet. Die Terrassentür wurde eingeschlagen. Nach erster Durchsicht nahmen die Täter mindestens einen Laptop und eine Spielkonsole mit. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell