POL-RE: Castrop-Rauxel: Junger Mann stirbt, Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Recklinghausen:

An der Wartburgstraße wurde ein Passant am Mittwoch (14.01.2026) gegen 18:20 h auf einen schwer verletzten, stark blutenden, jungen Mann aufmerksam. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 17-Jährige aus Castrop-Rauxel. Im Nachgang wurde eine 17-Jährige Jugendliche aus Castrop-Rauxel an ihrer Wohnanschrift festgenommen. Sie hat eine Notwehrlage geschildert. Die genauen Abläufe sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Am heutigen Morgen findet die Obduktion des Verstorbenen statt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Medienauskünfte erteilt Henner Kruse (Staatsanwaltschaft Dortmund) nach Abschluss der Obduktion (nicht vor 11 h), erreichbar über das allgemeine Pressehandy der Staatsanwaltschaft.

