Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Junger Mann stirbt, Mordkommission ermittelt

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Recklinghausen:

An der Wartburgstraße wurde ein Passant am Mittwoch (14.01.2026) gegen 18:20 h auf einen schwer verletzten, stark blutenden, jungen Mann aufmerksam. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 17-Jährige aus Castrop-Rauxel. Im Nachgang wurde eine 17-Jährige Jugendliche aus Castrop-Rauxel an ihrer Wohnanschrift festgenommen. Sie hat eine Notwehrlage geschildert. Die genauen Abläufe sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Am heutigen Morgen findet die Obduktion des Verstorbenen statt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Medienauskünfte erteilt Henner Kruse (Staatsanwaltschaft Dortmund) nach Abschluss der Obduktion (nicht vor 11 h), erreichbar über das allgemeine Pressehandy der Staatsanwaltschaft.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Ramona Hörst
Telefon: 02361/55-1030
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

  • 14.01.2026 – 15:16

    POL-RE: Bottrop/ Herten/ Marl: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

    Recklinghausen (ots) - Bottrop: Bislang unbekannte Täter versuchten am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus an der Hölderlinstraße einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen versuchten sie ein Kellerfenster aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Ein Zeuge hörte gegen 19:10 Uhr verdächtige Geräusche. Kurz darauf konnte er zwei unbekannte Personen an dem betroffenen Fenster ...

  • 14.01.2026 – 15:16

    POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfallflucht nach Zusammenstoß am Zebrastreifen - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Nach dem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem E-Scooter-Fahrer flüchtete einer der beiden Unfallbeteiligten. Zum Unfall kam es am Mittwochmorgen gegen 07:15 Uhr. Ein 21-jähriger aus Castrop-Rauxel wollte mit einem E-Scooter die Recklinghauser Straße an einem Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) fahrend überqueren. Dabei wurde er ...

  • 14.01.2026 – 11:06

    POL-RE: Dorsten: Jugendlicher leicht verletzt - Fahrerin eines blauen Kleinwagens gesucht

    Recklinghausen (ots) - Nach einer Unfallflucht am Dienstag bittet die Polizei um Hinweise. Um 18:00 Uhr war eine bislang unbekannte Frau mit ihrem Auto auf der Borkener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als die Frau auf die Marienstraße abbiegen wollte, musste sie stark abbremsen, um eine Kollision mit drei Jugendlichen zu vermeiden. Sie kam erst kurz vor den ...

