PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Jugendlicher leicht verletzt - Fahrerin eines blauen Kleinwagens gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstag bittet die Polizei um Hinweise. Um 18:00 Uhr war eine bislang unbekannte Frau mit ihrem Auto auf der Borkener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als die Frau auf die Marienstraße abbiegen wollte, musste sie stark abbremsen, um eine Kollision mit drei Jugendlichen zu vermeiden. Sie kam erst kurz vor den Jugendlichen zum Stehen. Hierbei stürzte ein 14-Jähriger aus Dorsten mit seinem E-Scooter und wurde leicht verletzt. Die Unbekannte setzte ihre Fahrt mit einem blauen Kleinwagen fort. Die Frau mit weißen Haaren am Steuer und heller Jacke wird auf 60-70 Jahre alt geschätzt. Hinweise zu der Autofahrerin werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen. Auch die Autofahrerin selbst wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 10:17

    POL-RE: Dorsten: Ticketautomat gesprengt - Zeugen gesucht - Korrektur

    Recklinghausen (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen Ticketautomaten der Deutschen Bahn gesprengt und massiv beschädigt. Beute machten die Täter nicht. Gegen 0:40 Uhr hatte eine Zeuge einen lauten Knall gehört. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich dabei auch um die tatsächliche Tatzeit. Der Automat war am Bahnhof in Dorsten Deuten am ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 14:48

    POL-RE: Castrop-Rauxel/ Marl: Zeugen nach Einbruch/ Diebstahl gesucht

    Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel: In der Zeit von Sonntagabend bis Montagnachmittag entwendeten unbekannte Täter ein Kupferkabel einer Recklinghäuser Firma. Dazu brachen sie das Schloss des umzäunten Geländes an der Rütgersstraße auf und verschafften sich so Zugang. Marl: Nach einem Einbruch an der Josefstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Montag ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren