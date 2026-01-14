Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Jugendlicher leicht verletzt - Fahrerin eines blauen Kleinwagens gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstag bittet die Polizei um Hinweise. Um 18:00 Uhr war eine bislang unbekannte Frau mit ihrem Auto auf der Borkener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als die Frau auf die Marienstraße abbiegen wollte, musste sie stark abbremsen, um eine Kollision mit drei Jugendlichen zu vermeiden. Sie kam erst kurz vor den Jugendlichen zum Stehen. Hierbei stürzte ein 14-Jähriger aus Dorsten mit seinem E-Scooter und wurde leicht verletzt. Die Unbekannte setzte ihre Fahrt mit einem blauen Kleinwagen fort. Die Frau mit weißen Haaren am Steuer und heller Jacke wird auf 60-70 Jahre alt geschätzt. Hinweise zu der Autofahrerin werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen. Auch die Autofahrerin selbst wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

