Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/ Marl: Zeugen nach Einbruch/ Diebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

In der Zeit von Sonntagabend bis Montagnachmittag entwendeten unbekannte Täter ein Kupferkabel einer Recklinghäuser Firma. Dazu brachen sie das Schloss des umzäunten Geländes an der Rütgersstraße auf und verschafften sich so Zugang.

Marl:

Nach einem Einbruch an der Josefstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Montag in der Zeit von 10:15 Uhr bis 20:30 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Terassentür in ein Einfamilienhaus. Sie durchsuchten das Wohnhaus nach Wertgegenständen und nahmen bei ihrer Flucht einen Safe aus einem Wohnzimmerschrank mit.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

