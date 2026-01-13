Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: 48-Jähriger vorläufig festgenommen

Recklinghausen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat beobachten. Die Polizei konnte den Mann kurze Zeit später stellen und festnehmen.

Der Zeuge war gegen 02:30 Uhr an der Schillerstraße unterwegs. Dort wurde er auf das Auto eines Angehörigen aufmerksam - der Kofferraum stand offen und im Fahrzeuginneren brannte Licht. Auf dem Fahrersitz saß ein Mann. Beim genaueren Hinsehen stellte der Zeuge aber fest, dass es sich dabei nicht um den Halter handelte, sondern vermutlich um einen Dieb, der sich Zugang zu dem vermutlich unverschlossenen Wagen verschafft hatte. Er informierte die Polizei.

Eine Streife konnte den tatverdächtigen Mann mit passender Beschreibung in der Nähe stellen. Er hatte Diebesgut aus dem Auto dabei. Der 48-Jährige aus Castrop-Rauxel hatte mehrere Haftbefehle offen und musste mit zur Polizei.

