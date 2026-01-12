PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Kfz-Diebstahl - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

In der vergangenen Nacht entwendeten bislang unbekannte Täter Kupferkabel von einer Baustelle an der Merklinder Straße.

Bottrop

In der Nacht zu Sonntag entwendeten unbekannte Täter einen grauen Mercedes Sprinter. Das Fahrzeug stand an der Hagenstraße. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Herten

Mit Schmuck und Bargeld flüchteten Einbrecher aus einem Einfamilienhaus an der Uhlandstraße. Zu dem Einbruch kam es am Freitagvormittag zwischen 09 Uhr und 11 Uhr. Die Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und gelangten so in die Wohnräume. Dabei durchsuchten die Einbrecher hauptsächlich die Schlafzimmer nach Beute. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Oer-Erkenschwick

Am Freitagnachmittag (16:15 Uhr bis 18:00 Uhr) brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Hermann-Löns-Straße ein. Um in das Gebäude zu kommen, schlugen sie den Glaseinsatz der Terassentür ein. Die Einbrecher suchten im Schlafzimmer nach Beute. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht gesagt werden. Eine Nachbarin hatte am Vortag einen verdächtigen Mann im Garten des Hauses gesehen. Sie konnte ihn beschreiben: groß, schlank, gepflegt, helle Hautfarbe, dunkelblonde, kurze Haare mit Seitenscheitel, trug eine dunkle Hose und einen hellen Parka

Ob der Mann tatsächlich etwas mit dem Einbruch zu tun hat ist unklar.

Recklinghausen

Über eine aufgehebelte Terrassentür schafften es unbekannte Täter in ein Reihenendhaus An der Sandkuhle. Zu dem Einbruch kam es am Freitag zwischen 18:30 Uhr und 21:410 Uhr. Nachdem die Einbrecher alle Räume nach Beute durchsucht hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zur Beute konnte vor Ort noch nichts gesagt werden.

Waltrop

Am Sankt-Ludgerus-Weg entwendeten unbekannte Täter einen VW-Camping-Bus (California Beach / Farbe weiß). Das Fahrzeug wurde in der Nacht zu Freitag entwendet. Das Fahrzeug stand auf einem Stellplatz vor einem Mehrfamilienhaus.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen

