Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfall nach Einbruch

Recklinghausen (ots)

Zeugen versuchten Tatverdächtige nach einen Einbruch zu stellen, dabei kam es zum Unfall.

Am Donnerstagabend (08.01.2026 - ca. 19 Uhr) bemerkte ein Nachbar durch Geräusche drei Männer in einem unbewohnten Reihenhaus an der Wismarer Straße. Über seine Ehefrau ließ er die Polizei informieren. Zeitgleich flüchteten die Täter durch ein Wohnzimmerfenster zu einem Auto.

Weitere Zeugen öffneten die Fahrertür des Fahrzeugs. Der Fahrer setzte mit dem Auto zurück, kollidierte mit einem geparkten Anhänger und schob den Anhänger auf ein weiteres Auto. Dabei stürzten zwei der Zeugen, ein 54-Jähriger und ein 28-Jähriger (beide aus Herten), aufgrund der offenen Fahrertür. Sie wurden leicht verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Roonstraße. Bei dem Unfall entstand 3.000 Euro Sachschaden.

Vor konnte zwar das amtliche Kennzeichen abgelesen werden, Ermittlungen haben aber ergeben, dass das Auto (Opel Meriva in silber/grau) vor ca. eine Monat verkauft und mutmaßlich noch nicht umgemeldet wurde. Die Ermittlungen nach den Tatverdächtigen dauern an.

Ob die Täter Beute machen konnten ist noch nicht bekannt.

Personenbeschreibungen: männlich, 20-30 Jahre alt, normale Statur, 1,70 - 1,80m groß, dunkel gekleidet, trugen Mützen

Weitere Zeugen melden sich bitte unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell