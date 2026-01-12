PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Hinweis für Medienschaffende - "Crash Kurs" fällt heute aus

Recklinghausen (ots)

Die für heute um 09:00 h geplante Veranstaltung "Crash Kurs" am Bürgerhaus Süd fällt aus.

Weitere geplante Termine sind in unserer Pressemeldung zu entnehmen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6153438).

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Ramona Hörst
Telefon: 02361/55-1030
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
