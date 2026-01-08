Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Vorläufige Festnahme nach versuchtem Raub

Recklinghausen (ots)

Ein Mann forderte unter Androhung von körperlicher Gewalt Bargeld von einer Frau - die Polizei konnte ihn festnehmen.

Eine 55-Jährige aus Recklinghausen betrat am heutigen Donnerstagvormittag (11:45 Uhr) eine Bankfiliale am Königswall. Hier sprach sie ein 40-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz im Foyer an und fragte nach Bargeld. Als die 55-Jährige dies verneinte, forderte der Mann eine geringe Summe Bargeld und drohte dabei mit körperlicher Gewalt.

Die Frau sprach einen Bankmitarbeiter an, der kam ihr zur Hilfe und die Polizei wurde informiert. Der 40-Jährige konnte vor Ort vorläufig festgenommen werden. Die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell