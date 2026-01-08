PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zwei Tatverdächtige nach Körperverletzung gesucht - mit Fotos

POL-RE: Gladbeck: Zwei Tatverdächtige nach Körperverletzung gesucht - mit Fotos
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Am frühen Morgen des 01. Juni 2025 kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hier bei kam es im Bereich einer Fastfood-Filiale an der Rockwoolstraße zu einer Körperverletzung aus einer Gruppe heraus. Dabei wurden drei junge Männer leicht verletzt.

Die Tatverdächtigen wurden von Kameras erfasst. Die entsprechenden Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/191169

Wer kann Angaben zu den beiden Tatverdächtigen auf den Fotos machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Hinweis: Ursprünglich wurden drei Tatverdächtige gesucht, die Identität eines Tatverdächtigen konnte zwischenzeitlich ermittelt werden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 13:40

    POL-RE: Bottrop: Geldkassette gestohlen

    Recklinghausen (ots) - An der Hagenbrockstraße war am Mittwochnachmittag ein "falscher Telekom-Mitarbeiter" unterwegs. Gegen 16:00 Uhr klingelte der Unbekannte an der Tür der Seniorin und verschaffte sich unter dem Vorwand, Messungen in der Wohnung durchführen zu müssen, Zutritt zur Wohnung. Nach kurzer Zeit kam der Seniorin der die Situation merkwürdig vor und sie bat den Mann, ihre Wohnung zu verlassen. Heute fiel ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 12:49

    POL-RE: Dorsten/Bottrop: Kommissar Schnee stellt Tatverdächtige

    Recklinghausen (ots) - Dorsten/Bottrop: Kommissar Schnee stellt Tatverdächtige In der vergangenen Nacht konnte die Polizei zwei tatverdächtige Männer stellen. In beiden Fällen führten Spuren im Schnee zum Erfolg. Dorsten: In der Nacht (08.01.2026) kam es an der Bonifatiusstraße zu Garageneinbrüchen. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 02:40 Uhr einen Bewegungsmelder und kurz darauf einen lauten Knall. Seine ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 10:02

    POL-RE: Castrop-Rauxel: "Falscher Polizeibeamter" unterwegs

    Recklinghausen (ots) - Die Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, welcher sich als Polizeibeamter ausgab und eine Frau aus Castrop-Rauxel um Goldschmuck und Bargeld brachte. Die Seniorin erhielt am Mittwoch einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser erklärte der Seniorin, dass sie ein potenzielles Opfer eines Betruges sein könnte. Weiterhin kündigte der Unbekannte einen Hausbesuch eines uniformierten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren