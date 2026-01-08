Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zwei Tatverdächtige nach Körperverletzung gesucht - mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Am frühen Morgen des 01. Juni 2025 kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hier bei kam es im Bereich einer Fastfood-Filiale an der Rockwoolstraße zu einer Körperverletzung aus einer Gruppe heraus. Dabei wurden drei junge Männer leicht verletzt.

Die Tatverdächtigen wurden von Kameras erfasst. Die entsprechenden Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/191169

Wer kann Angaben zu den beiden Tatverdächtigen auf den Fotos machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Hinweis: Ursprünglich wurden drei Tatverdächtige gesucht, die Identität eines Tatverdächtigen konnte zwischenzeitlich ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell