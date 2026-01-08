Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Geldkassette gestohlen

Recklinghausen (ots)

An der Hagenbrockstraße war am Mittwochnachmittag ein "falscher Telekom-Mitarbeiter" unterwegs. Gegen 16:00 Uhr klingelte der Unbekannte an der Tür der Seniorin und verschaffte sich unter dem Vorwand, Messungen in der Wohnung durchführen zu müssen, Zutritt zur Wohnung. Nach kurzer Zeit kam der Seniorin der die Situation merkwürdig vor und sie bat den Mann, ihre Wohnung zu verlassen. Heute fiel ihr auf, dass ihre Geldkassette samt Bargeld gestohlen wurde.

Der tatverdächtige Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,75 m - 1,80 m groß - 50-55 Jahre alt - graues, kurzes Haar - Brille mit dunklem Rand - dunkelblauer Mantel - weißes Hemd

Zeugen werden gebeten, die Kripo unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell