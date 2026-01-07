Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Oer-Erkenschwick: mutmaßlicher Dieb mit Fotos gesucht
Recklinghausen (ots)
Bei der Suche nach einem tatverdächtigen Mann bittet die Polizei um Mithilfe. Der Unbekannte war in einem Kiosk an der Stimbergstraße unterwegs und steht im Verdacht, die Geldbörse einer Mitarbeiterin gestohlen zu haben. Anschließend nahm er das Bargeld heraus und warf die Geldbörse in ein Gebüsch. Hier finden Sie Fotos des Mannes und weitere Infos:
https://polizei.nrw/fahndung/191086
Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
