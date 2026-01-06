Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Marl/Kreis Recklinghausen: Neue Streifenwagen ausgeliefert - Polizeipräsidentin übergibt den ersten Schlüssel

Recklinghausen (ots)

Im Dezember 2025 sind landesweit die ersten 300 neuen Streifenwagen an die Polizeibehörden in NRW ausgeliefert worden. Zunächst sind dabei insgesamt drei Ford Tourneo Custom Titanium an die Polizeiwachen Bottrop und Marl gegangen. Hier ersetzen die "Neuen" seit heute (06.01.2025) drei Fahrzeuge, die aufgrund von Alter oder Kilometerstand ausgewechselt werden müssen.

Äußerlich bleibt es beim Van als Fahrzeugklasse mit viel Platz im Innenraum, in silberner Farbe mit blau-gelber Folierung. Innen kommt ein neues Infotainment-System dazu, unter anderem für die Bedienung von Blaulicht und Martinshorn. Ganz neu - digitale Rückspiegel. Um in allen Einsatzlagen schnell reagieren zu können, muss in den Kofferräumen der Fahrzeuge viel Ausrüstung transportiert werden. Das hat bislang mitunter die Sicht nach hinten eingeschränkt. Per Kamera wird jetzt die Perspektive nach hinten als Panoramablick im Rückspiegel angezeigt - ein deutliches Plus an Sicherheit.

Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen ließ es sich nicht nehmen das erste neue Fahrzeug im PP Recklinghausen an das Streifenteam Polizeihauptkommissar Geisweid und Polizeihauptkommissar Porsch an der Polizeiwache Marl zu übergeben und allzeit eine gute und sichere Fahrt zu wünschen.

"Die Polizeiarbeit entwickelt sich immer weiter und damit auch die Streifenwagen. Die Ausrüstung der Kolleginnen und Kollegen, ihre täglichen Einsatzmittel, werden an die immer größeren Herausforderungen angepasst. Streifenwagen müssen höchsten Ansprüchen gerecht werden. Moderne Technik, für eine moderne Polizei. Ich freue mich besonders, wenn sicherheitsrelevante Aspekte, wie die neuen digitalen Rückspiegel dazukommen - zu viel Sicherheit im Dienst gibt es nicht. Gerade bei einem neuen Streifenwagenmodell sind die Kolleginnen und Kollegen besonders gespannt, deshalb war es mir auch ein Anliegen den ersten Schlüssel persönlich an ein Streifenteam übergeben zu können", sagt Recklinghausens Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

Die ersten drei neuen Ford sind auf den Straßen in Bottrop und Marl zu sehen. An der Wache Bottrop sind zwei Fahrzeuge aus dem Bestand gegen neue Streifenwagen eingetauscht. Die Kräfte der Wache Marl sind zunächst mit einem neuen Fahrzeug unterwegs. Landesweit werden in den kommenden Wochen und Monaten sukzessive weitere Fahrzeuge ausgetauscht. Der Mercedes Vito wird als Facelift-Variante ausgeliefert (Tourer PRO 119 CDI).

Zusätzliche technische Infos:

Der Ford ist mit 2,0 Litern Hubraum und 170 PS mit 8-Gang-Automatikgetriebe unterwegs. Beim Mercedes sind es ebenfalls 2,0 Liter Hubraum bei 190 PS und 9-Gang-Automatikgetriebe.

Eine Pressemeldung des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) zu den neuen Streifenwagen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://recklinghausen.polizei.nrw/presse/neue-streifenwagen-auf-der-anfahrt

