Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei warnt vor glatten Straßen

Recklinghausen (ots)

Aktuell kommt es auf den Straßen im Kreis Recklinghausen und Bottrop vermehrt zu Verkehrsunfällen, weil die Straßen glatt sind. Die Polizei rät allen, die bei dem Wetter unterwegs sind, dazu, vorsichtig zu fahren und die Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anzupassen. Vergrößern Sie die Abstände und vermeiden Sie abruptes Bremsen. Kommen Sie sicher an Ihr Ziel!

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren