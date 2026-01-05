Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei warnt vor glatten Straßen
Recklinghausen (ots)
Aktuell kommt es auf den Straßen im Kreis Recklinghausen und Bottrop vermehrt zu Verkehrsunfällen, weil die Straßen glatt sind. Die Polizei rät allen, die bei dem Wetter unterwegs sind, dazu, vorsichtig zu fahren und die Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anzupassen. Vergrößern Sie die Abstände und vermeiden Sie abruptes Bremsen. Kommen Sie sicher an Ihr Ziel!
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Ramona Hörst
Telefon: 02361/55-1030
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell