Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Nachtrag zur vorläufigen Silvesterbilanz 25/26

Recklinghausen (ots)

Die vorläufige Bilanz zeigte, dass die Menschen im Kreis Recklinghausen und in Bottrop überwiegend verantwortungsvoll in das neue Jahr gefeiert haben.

In wenigen Fällen richteten sich leider auch Aggressionen gegen Unbeteiligte und Einsatzkräfte.

Am Freitag (02. Januar) erstatteten Erziehungsberechtigte eines Kindes aus Dorsten Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 5- Jährige wurde durch Feuerwerkskörper auf dem Dorstener Marktplatz verletzt. Bislang konnte noch kein Tatverdächtiger ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0800 2361 111 bei der Polizei zu melden.

In der Recklinghäuser Innenstadt wurden Polizistinnen und Polizisten und Einsatzfahrzeuge mit Pyrotechnik angegangen. Auch in Bottrop wurde eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung geschrieben, weil Feuerwerk auf ein Einsatzfahrzeug gerichtet wurde.

Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen dazu: "Dank der erhöhten Präsenz und des konsequenten Einschreitens konnten noch in der Silvesternacht drei Tatverdächtige gestellt werden."

Gegen die jungen Männer (17 und 19 Jahre alt aus Recklinghausen und 18 Jahre alt aus Bottrop) wurden Strafverfahren, unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, eingeleitet.

Die Polizeipräsidentin betont: "Um den Strafverfahren Nachdruck zu verleihen, stelle ich bei Angriffen auf meine Mitarbeitenden zusätzlich Strafanträge als Behördenleiterin."

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell