PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Nachtrag zur vorläufigen Silvesterbilanz 25/26

Recklinghausen (ots)

Die vorläufige Bilanz zeigte, dass die Menschen im Kreis Recklinghausen und in Bottrop überwiegend verantwortungsvoll in das neue Jahr gefeiert haben.

In wenigen Fällen richteten sich leider auch Aggressionen gegen Unbeteiligte und Einsatzkräfte.

Am Freitag (02. Januar) erstatteten Erziehungsberechtigte eines Kindes aus Dorsten Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 5- Jährige wurde durch Feuerwerkskörper auf dem Dorstener Marktplatz verletzt. Bislang konnte noch kein Tatverdächtiger ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0800 2361 111 bei der Polizei zu melden.

In der Recklinghäuser Innenstadt wurden Polizistinnen und Polizisten und Einsatzfahrzeuge mit Pyrotechnik angegangen. Auch in Bottrop wurde eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung geschrieben, weil Feuerwerk auf ein Einsatzfahrzeug gerichtet wurde.

Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen dazu: "Dank der erhöhten Präsenz und des konsequenten Einschreitens konnten noch in der Silvesternacht drei Tatverdächtige gestellt werden."

Gegen die jungen Männer (17 und 19 Jahre alt aus Recklinghausen und 18 Jahre alt aus Bottrop) wurden Strafverfahren, unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, eingeleitet.

Die Polizeipräsidentin betont: "Um den Strafverfahren Nachdruck zu verleihen, stelle ich bei Angriffen auf meine Mitarbeitenden zusätzlich Strafanträge als Behördenleiterin."

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 14:33

    POL-RE: Recklinghausen/ Herten/ Marl: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

    Recklinghausen (ots) - Herten: Mit einem Gullydeckel haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag die Glastür eines Kiosks an der Scherlebecker Straße eingeworfen und sich so Zugang zu dem Objekt verschafft. Die Unbekannten nahmen auf ihrer Flucht Tabakwaren mit. Ein Zeuge konnte gegen 02:00 Uhr vier dunkel gekleidete Personen mit einer ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 12:51

    POL-RE: Bottrop: Ladendieb nach zwei Diebstählen gestellt

    Recklinghausen (ots) - Am vergangenen Samstag konnte ein mutmaßlicher Ladendieb gestellt werden - jetzt sitzt er in Haft zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens. In einem Drogeriemarkt Am Südring-Center war einem Ladendetektiv gegen 14 Uhr (03.01.2026) ein Mann aufgefallen, der zwei teure elektrische Zahnbürsten in seinem Rucksack verstaute und anschließend den Kassenbereich passierte, ohne zu bezahlen. Der ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:16

    POL-RE: Dorsten: Zwei Unfälle bei Verfolgungsfahrt - Auto sichergestellt - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer flüchtete vor einer Polizeikontrolle. Bei der Flucht beschädigte er zwei Autos. Das Team eines Streifenwagens wollte am Samstagabend (ca. 18:00 Uhr) einen Autofahrer in einem schwarzen Seat Leon im Bereich der Fürst-Leopold-Allee kontrollieren. Der Fahrer hielt allerdings nicht an und flüchtete über die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren