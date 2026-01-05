Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Ladendieb nach zwei Diebstählen gestellt

Recklinghausen (ots)

Am vergangenen Samstag konnte ein mutmaßlicher Ladendieb gestellt werden - jetzt sitzt er in Haft zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens.

In einem Drogeriemarkt Am Südring-Center war einem Ladendetektiv gegen 14 Uhr (03.01.2026) ein Mann aufgefallen, der zwei teure elektrische Zahnbürsten in seinem Rucksack verstaute und anschließend den Kassenbereich passierte, ohne zu bezahlen. Der Mann, ein 42-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, konnte vor Ort gestellt und der Polizei übergeben werden.

Eine Mitarbeiterin im Laden hatte den Mann bereits am 23.12.2025 beim Diebstahl von elektrischen Zahnbürsten beobachtet. Der Mann konnte bei dieser Tat allerdings nicht gestellt werden.

Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen einem Haftrichter vorgeführt. Der erließ einen Haftbefehl im beschleunigten Verfahren. Ermittelt wird wegen gewerbsmäßigen Diebstahls. Die Staatsanwaltschaft Essen hat einen Antrag auf eine Entscheidung im beschleunigten Verfahren vor dem Amtsgericht Bottrop gestellt.

