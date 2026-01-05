PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend (ca. 20:15 Uhr) wurde die Polizei zu einem Einbruch an der Sandstraße gerufen. Ein Zeuge habe drei Personen bei einem Einbruch in eine Firma beobachtet. Sie hätten zuerst eine Scheibe eingeschlagen, dann hätten zwei Personen das Gebäude betreten, während eine offenbar "Schmiere" stand. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Tatverdächtigen. Kurze Zeit später konnten die Beamtinnen und Beamten zwei Tatverdächtige stellen. Es handelt sich um einen 16-Jährigen und einen 13-Jährigen aus Dortmund. Sie mussten mit zur Polizeiwache. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der dritte Tatverdächtige, der mit einem roten Oberteil bekleidet war, konnte flüchten. Für die Fahndung wurde unter anderem ein Hubschrauber eingesetzt.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
