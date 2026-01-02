Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Jugendlicher verletzt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Kurz vor dem Jahreswechsel kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 16-Jähriger aus Recklinghausen, der gegen 22:00 Uhr am Neumarkt unterwegs war, zunächst von einem anderen Jugendlichen angegriffen. Kurz darauf erschienen vier weitere Männern mit einer schwarzen Auto. Drei von ihnen stiegen aus und griffen den Recklinghäuser ebenfalls an. Dabei soll er auch mit einem Gegenstand geschlagen worden sein. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen. Der 16-Jährige meldete sich erst später in der Nacht bei der Polizei. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus. Zwei beteiligte Personen können wie folgt beschrieben werden: 1. Person: ca. 1,80 m - lange schwarze Nikejacke - maskiert - dünn 2. Person: - kräftige Statur - ca. 1,75 Meter - schwarze glänzende Jacke Eine weitere Person saß während des Vorfalls im Auto und hat türkisch gesprochen.

Der Polizei liegen erste Hinweise zu Beteiligten vor. Zeugen die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten die Kripo unter der 0800 2361 111 anzurufen.

