Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/ Marl: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Haltern am See:

Nach einem Einbruch an der Bergstraße bittet die Polizei um Hinweise. Am Montag in der Zeit von 09:30 Uhr bis 19:30 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter über einen Gartenzaun auf das Grundstück eines Einfamilienhauses. Anschließend hebelten sie das Badefenster auf und verschafften sich so Zugang in das Wohnhaus. Die Täter durchwühlten mehrere Räume und entwendeten einen Safe, in dem sich unter anderem Bargeld befand. Sie flüchteten vermutlich über eine Terassentür.

Mit Schmuck und Bargeld flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch an der Franz-Nigge-Straße. Zuvor hebelten sie eine Terassentür auf und gelangten so in das Objekt. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Räume. Der Einbruch passierte am Montagnachmittag in der Zeit von 15:10 Uhr bis 20:45 Uhr.

Marl:

An der Straße " Im Gleisbogen" hat am Montagnachmittag ein Anwohner einen Einbrecher überrascht. Nach bisherigen Ermittlungen schlug der unbekannte Täter eine Terassentür ein und verschaffte sich so Zugang zu einer Doppelhaushälfte. Anschließend durchsuchte er das Objekt nach Diebesgut. Zu diesem Zeitpunkt (ca. 15:40 Uhr) kam der Anwohner nach Hause und überraschte den Unbekannten auf frischer Tat. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der Anwohner wurde dabei leicht verletzt. Der unbekannte Mann konnte fliehen. Personenbeschreibung:

   - ca. 35-40 Jahre alt - ca. 1,65 Meter - 1,75 Meter - kräftige 
     Statur - Oberlippenbart - blau-graue Strickmütze - graue 
     Steppjacke - hellblaue Jeans

Angaben zur Tatbeute konnten vor Ort noch nicht gemacht werden.

Hinweise zu den Einbrüchen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

