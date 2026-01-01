Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Vorläufige Bilanz für Silvester 2025/2026

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen ist in der Silvesternacht mit mehr Einsatzkräften als üblich in den elf Städten des Zuständigkeitsbereichs im Einsatz gewesen.

Zu Beginn des Einsatzes wünschte Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen den eingesetzten Kräften einen guten und gewaltfreien Übergang in das neue Jahr. Wie in den vergangenen Jahren kam es rund um die Silvesterfeierlichkeiten zu vermehrten Einsätzen. Wie zu erwarten sorgte gerade die Kombination aus Pyrotechnik, Alkohol und größeren Gruppen für ein erhöhtes Einsatzaufkommen.

Die Polizeipräsidentin bilanziert: "Die Menschen haben die Silvesternacht im Kreis Recklinghausen und in Bottrop überwiegend verantwortungsbewusst gefeiert. Der Jahreswechsel ist für alle Einsatzkräfte herausfordernd. Die Polizei Recklinghausen war gut vorbereitet und die verstärkte Präsenz hat sich bewährt."

Diese verstärkte Präsenz bestand auch aus Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre hatte die Polizei Recklinghausen besonders den Roten Platz in Bottrop und den ZOB in Marl im Blick. Für die Silvesternacht hatte die Stadt Bottrop eine Böllerverbotszone eingerichtet. Der kommunale Ordnungsdienst kontrollierte in der Nacht das Mitführ- und Verwendungsverbot von Pyroartikeln. Auch nach dem Jahreswechsel gilt, wie vor Silvester auch, ein Mitführverbot von Böllern im gesamten Stadtgebiet.

Hier die vorläufige Bilanz (Stand 03:30 Uhr):

Recklinghausen:

In der Innenstadt richtete ein 17-Jähriger Mann aus Recklinghausen eine Feuerwerksbatterie in Richtung eines zu dieser Zeit unbesetzten Streifenwagens. Die Polizisten konnten dem Jugendlichen nacheilen und stellen. Er musste mit zur Polizeiwache.

Gegen 01:00 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Brand eines Einfamilienhauses "Auf dem Segensberg" gerufen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Feuerwerkskörper ursächlich sein.

Bottrop:

An der Schulze-Delitsch-Straße kam es gegen 00:30 Uhr zur einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Auch hier könnte ein Feuerwerkskörper den Brand verursacht haben.

Auf der Osterfelder Straße konnte die Polizei bei Kontrollen zwei PTB Waffen auffinden und sicherstellen. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

