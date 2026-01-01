Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/ Dorsten/ Gladbeck/ Marl/ Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Lindhorststraße gelangten bislang unbekannte Täter in ein Zweifamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie die Haustür auf und verschafften sich anschließend Zutritt in die zwei Wohnungen. Sie flüchteten unter anderem mit Bargeld. Die Einbrüche passierten gestern Abend zwischen ca. 19 Uhr und 22 Uhr.

Dorsten:

Nach einem Einbruch am Bruchweg bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Dienstag in der Zeit von 13:30 Uhr bis 16:25 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Anschließend durchsuchten sie das Wohnhaus nach Diebesgut und öffneten mehrere Schubladen und Schränke. Unter anderem mit Schmuck und Handtaschen flüchteten sie über die Terassentür.

Gladbeck:

In der Silvesternacht flüchteten bislang unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Bromkamp". Zuvor verschafften sie sich über eine aufgehebelte Terassentür Zugang zum Objekt. Sie durchsuchten mehrere Räume und nahmen bei ihrer Flucht Bargeld mit.

Marl:

Am Wieskämper Weg wurden vier mutmaßliche Einbrecher von einem aufmerksamen Nachbarn überrascht und in die Flucht geschlagen. Gegen 20:45 Uhr hebelten die Unbekannten gestern die Haustür einer Doppelhaushälfte auf. Als der Nachbar auf die verdächtigen Geräusche aufmerksam wurde und die Männer lautstark ansprach, flüchteten sie unerkannt. Sie waren dunkelhaarig und zwischen 30 - 40 Jahre alt.

Am Silvesterabend (22:45 Uhr) löste die Alarmanlage eines Einfamilienhauses an der Havellandstraße aus. Vor Ort konnte ein aufgehebeltes Badezimmerfenster festgestellt werden. Die Täter flüchteten vermutlich über eine Terassentür. Ob sie Diebesgut mitnahmen, ist noch unklar.

Recklinghausen:

Mit Uhren und Bargeld flüchteten bislang unbekannte Täter nach einem Einbruch an der Kölner Straße. Die Täter hebelten die Balkontür eines Wohnhauses auf und durchsuchten dann vor allem das Obergeschoss. Der Einbruch passierte am Dienstag zwischen 17:50 Uhr und 19:45 Uhr.

In der Zeit von Montag (16:00 Uhr) bis Dienstag (13:30 Uhr) brachen Unbekannte in ein Reihenmittelhaus an der Gerberstraße ein. Nach ersten Ermittlungen hebelten die Einbrecher eine Kellertür auf und gelangten so in das Objekt. Unter anderem mit Schmuck flüchteten sie anschließend über den Einstiegsweg.

Hinweistelefon: 0800 2361 111

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell