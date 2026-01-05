PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Festnahme nach Kabeldiebstahl

Recklinghausen (ots)

Bei einem Diebstahl an der Schmalkalder Straße löste ein Mann aus Castrop-Rauxel in der vergangenen Nacht einen Alarm aus.

Gegen 00:30 Uhr informierte ein Sicherheitsdienst die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten konnten vor Ort feststellen, dass an einer Ladesäule für E-Autos mehrere Ladekabel abgetrennt wurden. Diese Kabel konnten die Einsatzkräfte in unmittelbarer Nähe auffinden. Sie wurden offensichtlich zum Abtransport bereitgelegt. Während der Fahndung wurden die Polizistinnen und Polizisten auf ein geparktes Auto auf dem Gelände aufmerksam. Auch der Halter konnte kurze Zeit später angetroffen und gestellt werden. Bei einer Durchsuchung konnte die Polizei mutmaßliche Tatwerkzeuge (z.B. Handschuhe), Beweismittel und auch Betäubungsmittel auffinden. Alles wurde sichergestellt. Während des Einsatzes erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 38-Jährigen aus Castrop-Rauxel. Er wurde vorläufig festgenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
