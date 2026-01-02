Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/ Gladbeck/ Marl/ Recklinghausen: Einbrüche - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Nach einem Einbruch am Bruktererweg bittet die Polizei um Hinweise. In der Zeit vom 31. Dezember (16:00 Uhr) bis zum 01. Januar (11:00 Uhr) schlugen bislang unbekannte Täter die Glasscheibe einer Terassentür ein und verschafften sich so Zugang in das Einfamlilienhaus. Nachdem sie das Objekt durchsuchten, flüchteten sie unerkannt. Ob die Einbrecher Diebesgut mitnahmen ist noch unklar.

Gladbeck:

Mit Schmuck flüchteten bislang unbekannte Täter nach einem Einbruch am Rebhuhnweg. Nach ersten Ermittlungen verschafften die Täter sich über einen Lichtschacht Zugang zu einem Kellerfenster. Das Fenster hebelten sie auf und gelangten so in das Reihenmittelhaus. Mit dem Diebesgut flüchteten sie über die Terassentür. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 31. Dezember (09:00 Uhr) und dem 01. Januar (15:00 Uhr)

Marl:

Auf der Hammer Straße hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Zweifamilienhauses auf. Sie öffneten und durchwühlten mehrere Schränke und nahmen Schmuck und Bargeld mit. Hinweise auf die Täter liegen aktuell nicht vor. Der Einbruch passierte zwischen dem 30. Dezember (17:00 Uhr) und dem 01. Januar (12:00 Uhr).

Recklinghausen:

Auf der Bochumer Straße kam es zwischen dem 31. Dezember (14:00 Uhr) und Neujahr (13:30 Uhr) zu einem Einbruch in ein Parfumgeschäft. Die Täter gelangten über ein zuvor aufgehebeltes Fenster an der Gebäuderückseite in den Verkaufsraum und flüchteten unter der Mitnahme mehrerer Parfumflaschen.

Hinweise zu den Einbrüchen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell