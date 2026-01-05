Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mädchen in Schwimmbad begrapscht - Tatverdächtiger gestellt - Ergänzung

Recklinghausen (ots)

Eine 8-Jährige und eine 10-Jährige, beide aus Schermbeck, sind im Schwimmbad am Konrad-Adenauer-Platz von einem Mann körperlich belästigt worden. Zu den Belästigungen soll es am Samstagnachmittag (ca. 16:20 Uhr) im Strudelbecken gekommen sein. Durch die Beschreibung des möglichen Täters konnte ein Tatverdächtiger im Ausgangsbereich des Freizeitbades durch die Polizei angesprochen werden. Zeugen hatten ihn beim Verlassen des Bades gesehen. Gegen den Mann (34 Jahre aus Marl) wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell