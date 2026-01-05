Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zwei Unfälle bei Verfolgungsfahrt - Auto sichergestellt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer flüchtete vor einer Polizeikontrolle. Bei der Flucht beschädigte er zwei Autos.

Das Team eines Streifenwagens wollte am Samstagabend (ca. 18:00 Uhr) einen Autofahrer in einem schwarzen Seat Leon im Bereich der Fürst-Leopold-Allee kontrollieren. Der Fahrer hielt allerdings nicht an und flüchtete über die Borkener Straße in Richtung Innenstadt. Hier überholte er zwischen Lippe und Kanal einen 22-jährigen Autofahrer aus Dorsten. Beim Einscheren in dessen Fahrspur kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Sachschaden: ca. 1.000 Euro.

Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter in den Bereich der Innenstadt (u.a. Ostwall, Willy-Brandt-Ring, An der Vehme, Nonnenstiege, Kappusstiege). Im Bereich Ursulastraße kollidierte er mit einem geparkten Auto. Hier entstand etwa 500 Euro Sachschaden. Im weiteren Verlauf konnte der Autofahrer zunächst flüchten.

Gegen 01:15 Uhr am Sonntag fiel Polizeibeamten das Auto des flüchtigen Fahrers in der Gordulagasse auf. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Halter des Fahrzeugs nicht um den Fahrer gehandelt hat.

Zeugen, die insbesondere Hinweise auf den Fahrer geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

