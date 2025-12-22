POL-PIZW: Unbekannte Täter zerkratzen PKW/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots) - Ein PKW-Anhänger der Marke Barthau wurde in der Marie-Juchacz-Straße in Zweibrücken abgestellt. Bei einer Nachschau am 18.12.2025 wurde festgestellt, dass der Anhänger nicht mehr da ist. Dieser wurde offensichtlich im Zeitraum vom 13.12.2025 bis 18.12.2025 durch unbekannte Täter entwendet. Der Schaden beträgt ca. 600 Euro. Die Polizei Zweibrücken sucht mögliche Tatzeugen und bittet diese, sich auf der Polizeidienststelle unter der Telefonnummer ...

mehr