POL-PIZW: Unbekannte Täter zerkratzen PKW/Zeugen gesucht
Zweibrücken (ots)
In der Nacht von Samstag, 20.12.2025 auf Sonntag 21.12.2025 zerkratzen bislang unbekannte Täter einen in der Kneippstraße abgestellten PKW Hyundai i 30. Hierbei wurde die komplette linke Fahrzeugseite in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden dürfte sich auf ca. 1000.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw
