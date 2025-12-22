PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unbekannte Täter zerkratzen PKW/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Samstag, 20.12.2025 auf Sonntag 21.12.2025 zerkratzen bislang unbekannte Täter einen in der Kneippstraße abgestellten PKW Hyundai i 30. Hierbei wurde die komplette linke Fahrzeugseite in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden dürfte sich auf ca. 1000.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

