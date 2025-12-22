POL-PIZW: Kennzeichendiebstahl/Zeugen gesucht
Zweibrücken (ots)
Im Zeitraum von Samstag, 20.12.2025, 17.00 Uhr bis Sonntag, 21.12.2025, 14.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter das vordere WS-Kennzeichen an einem in der Lützelstraße abgestellten, blauen Skoda Superb. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw
