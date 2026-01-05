Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Herten/ Marl: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Herten:

Mit einem Gullydeckel haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag die Glastür eines Kiosks an der Scherlebecker Straße eingeworfen und sich so Zugang zu dem Objekt verschafft. Die Unbekannten nahmen auf ihrer Flucht Tabakwaren mit. Ein Zeuge konnte gegen 02:00 Uhr vier dunkel gekleidete Personen mit einer IKEA-Tüte in der Hand beobachten.

Recklinghausen:

Auch an der Niederstraße versuchten zwei Täter das Fenster eines Kioskes mit einem Gullydeckel einzuwerfen. Sie scheiterten jedoch und öffneten das Fenster dann gewaltsam auf andere Weise. Aus dem Verkaufsraum stahlen sie Zigaretten und flüchteten dann unerkannt. Eine Videoüberwachung zeigt zwei Personen, die beide mit Kapuzenjacken bekleidet waren. Eine Person trug außerdem eine Karnevalsmaske. Der Einbruch passierte am Freitagabend gegen 22:30 Uhr.

Marl:

Am vergangenen Wochenende schnitten bislang unbekannte Täter den Zaun zu einem Gelände am Lipper Weg auf. Auf dem Gelände schlugen sie Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zu einem Pumpengebäude. Unter anderem mit Werkzeug und Kupferkabeln flüchteten sie anschließend unerkannt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

