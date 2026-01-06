Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtiger "Geldabholer" festgenommen - Ergänzung

Recklinghausen (ots)

Ein 42-Jähriger (ohne festen Wohnsitz) hatte gestern (05.01.2026) einem Senior in seiner Wohnung bereits das Bargeld abgenommen, dann wurde er von der Polizei bei der Flucht vom Tatort vorläufig festgenommen.

Der Tatverdächtige hatte sich einem 96-Jährigem aus dem Stadtteil Mitte gegenüber als Bankmitarbeiter ausgegeben. Zuvor war der Senior angerufen und zu Bargeld in der Wohnung befragt worden. Der Abholer gab dem 96-Jährigen gegenüber an, dass das Bargeld überprüft werde solle. Im weiteren Verlauf steckte der Tatverdächtige das Geld ein und verließ die Wohnung.

Durch Hinweise auf die Straftat konnte der Mann im Umfeld des Wohnhauses durch Polizeibeamte angetroffen und festgenommen werden.

Der Mann hatte eine größere Menge Bargeld bei sich. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der 42-Jährige soll jetzt einem Haftrichter vorgeführt werden.

