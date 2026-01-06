Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Betrugsmasche erfolgreich

Recklinghausen (ots)

"Am Timpenkotten" waren am Montagnachmittag mutmaßliche Betrüger unterwegs. Gegen 16:45 Uhr klingelten bislang unbekannte Personen bei einer Seniorin. Sie gaben sich als Handwerker aus und gaukelten vor, die Heizung ablesen zu wollen. Während einer der unbekannten Personen sich mit den Anwohnern im Wohnzimmer aufhielt, verschaffte die andere Person sich Zugang zum Schlafzimmer und entwendete dort eine Schmuckkassette. Anschließend flüchteten beide unerkannt aus der Wohnung. Es liegt keine Personenbeschreibung vor.

Hinweise zum dem Vorfall nimmt die Kripo unter der 0800 2361 111 entgegen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor sogenannten Trickdieben, die sich als Handwerker, Mitarbeitende von Versorgungsunternehmen oder Amtspersonen ausgeben. Lassen Sie keine Unbekannten in die Wohnung - und überprüfen Sie immer, ob ein Auftrag tatsächlich besteht. Im Zweifel: Polizei anrufen! Weitere Informationen haben wir auch auf unserer Internetseite zusammengefasst: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell