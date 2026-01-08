Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: "Falscher Polizeibeamter" unterwegs

Recklinghausen (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, welcher sich als Polizeibeamter ausgab und eine Frau aus Castrop-Rauxel um Goldschmuck und Bargeld brachte. Die Seniorin erhielt am Mittwoch einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser erklärte der Seniorin, dass sie ein potenzielles Opfer eines Betruges sein könnte. Weiterhin kündigte der Unbekannte einen Hausbesuch eines uniformierten Kollegen an. Der uniformierte Kollege sollte Fotos von möglichen Wertgegenständen machen. Als der mutmaßliche Betrüger gegen 19:00 Uhr an der Wohnung der Seniorin erschien, nahm er die Wertsachen mit. Personenbeschreibung des Abholers: - 1,75-1,85 Meter groß - dunkles Haar - schlanke Statur - trug eine vermeintliche polizeiliche Uniform - akzentfreies deutsch.

Die Polizei Recklinghausen bittet, dass Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am Vöhdeweg gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden. Haben Sie eine uniformierte Person am Vöhdeweg gesehen? Ist Ihnen ein Mann aufgefallen, welcher auf die Beschreibung passt? Sollten sich Hinweise ergeben, melden Sie diese der Polizei (Tel.:0800-2361111).

Das Thema "Betrug" ist ein dauerhaftes Thema. Die Polizei Recklinghausen bittet um Aufmerksamkeit und Zurückhaltung hinsichtlich der Herausgabe von Daten und Gegenständen. Die Polizei führt keine Hausbesuche zwecks Betrachtung von Wertgegenständen durch. Sollten sie solche Anrufe erreichen und Zweifel aufkommen: Rufen sie die Polizei an. Weitere Infos zum Thema "Betrug" finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell