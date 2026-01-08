Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Bottrop: Kommissar Schnee stellt Tatverdächtige

Recklinghausen (ots)

Dorsten/Bottrop: Kommissar Schnee stellt Tatverdächtige

In der vergangenen Nacht konnte die Polizei zwei tatverdächtige Männer stellen. In beiden Fällen führten Spuren im Schnee zum Erfolg.

Dorsten:

In der Nacht (08.01.2026) kam es an der Bonifatiusstraße zu Garageneinbrüchen. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 02:40 Uhr einen Bewegungsmelder und kurz darauf einen lauten Knall. Seine Aufmerksamkeit fiel auf zwei geöffnete Garagen. Er vermutete einen Diebstahl und informierte die Polizei. Diese stellte vor Ort Schuhspuren im Schnee fest, die auf zwei Täter hinwiesen. Die Beamtinnen und Beamten verfolgten die Spuren, die sie kurze Zeit später zu einem Tatverdächtigen führten. Es handelt sich um einen 42-Jährigen Mann aus Dorsten. Seine Schuhe und eine der Schneespuren passten zusammen. Der Tatverdacht konkretisierte sich durch aufgefundenes Tatwerkzeug und mutmaßliches Diebesgut. Ein weiterer Täter konnte vor Ort nicht angetroffen werden. Die Polizei leitete gegen den Dorstener ein Strafverfahren ein. Hinweise zu einem zweiten möglichen Tatverdächtigen werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Bottrop:

Auch an der Straße "Am Kuhberg" führten Schneespuren die Polizei am Donnerstagmorgen (08.01.2026, 04:00 Uhr) zu einem Tatverdächtigen. Die Polizei erhielt bei einem Polizeieinsatz den Hinweis, dass ein Mann sein Auto unter Alkoholeinfluss führt. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei kurze Zeit später aufgefunden. Jedoch war kein Fahrer mehr vor Ort. Unmittelbar vor der Fahrertür konnte eine Schuhspur im Schnee festgestellt werden. Die Polizei folgte der Spur und konnte den 59-Jährigen Dorstener an der Straße "Im Winkel" antreffen. Während der Kontrolle bestätigten sich die Hinweise auf eine Alkoholisierung des Mannes. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

