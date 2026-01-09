Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Fotofahndung nach mutmaßlichen Ladendieben
Recklinghausen (ots)
Nach einem Ladendiebstahl sucht die Polizei aktuell mit Fotos nach zwei Tatverdächtigen. Die Männer stehen im Verdacht, mehrere Nike-Trainingsanzüge aus einem Geschäft für Sportbekleidung aus einem Einkaufszentrum in der Innenstadt entwendet zu haben. Hier finden Sie Fotos und weitere Informationen zu dem Diebstahl:
https://polizei.nrw/fahndung/191292
Unter der 0800 2361 111 nimmt die Kripo Zeugenhinweise entgegen.
