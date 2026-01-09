Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fotofahndung nach mutmaßlichen Ladendieben

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Nach einem Ladendiebstahl sucht die Polizei aktuell mit Fotos nach zwei Tatverdächtigen. Die Männer stehen im Verdacht, mehrere Nike-Trainingsanzüge aus einem Geschäft für Sportbekleidung aus einem Einkaufszentrum in der Innenstadt entwendet zu haben. Hier finden Sie Fotos und weitere Informationen zu dem Diebstahl:

https://polizei.nrw/fahndung/191292

Unter der 0800 2361 111 nimmt die Kripo Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell